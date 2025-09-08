Dos hermanos, un niño de 10 años y una niña de 11, perdieron la vida tras participar en un temazcal junto con su madre en la comunidad de San Miguel Canoa, en el municipio de Puebla. Según las primeras investigaciones, el deceso de los menores se debió a intoxicación por la acumulación de humo y monóxido de carbono en un espacio cerrado.

Los servicios de emergencia recibieron un llamado alertando sobre tres personas inconscientes dentro del temazcal, ubicado en la intersección de Francisco I. Madero y Benito Juárez. Al llegar al lugar, los paramédicos y elementos de seguridad encontraron a los dos menores y a su madre, identificada como Maribel, dentro del baño de vapor.

A pesar de los intentos de reanimación, los niños ya no presentaban signos vitales. La madre fue rescatada con vida, pero mostraba síntomas de intoxicación, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Investigación en curso

Las autoridades locales han iniciado las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del incidente. La hipótesis principal apunta a la inhalación de monóxido de carbono generado por la combustión en un espacio sin ventilación adecuada, aunque no se descartan otras irregularidades en el funcionamiento del temazcal.

Este tipo de baños de vapor son una tradición ancestral de origen prehispánico, promovidos como rituales de purificación física y espiritual. Sin embargo, especialistas de la Secretaría de Salud de Puebla han advertido que su uso puede representar riesgos serios, especialmente si se realizan en condiciones inapropiadas o sin supervisión profesional.

Entre los riesgos más comunes asociados a los temazcales se incluyen:

Problemas cardíacos, como infarto de miocardio.

Descompensaciones cardiovasculares por la exposición prolongada al calor.

Mareos, desmayos o pérdida de conciencia por falta de oxigenación.

Intoxicación por monóxido de carbono, como se presume en el caso de los menores.

Las autoridades recomiendan que, antes de entrar a un temazcal, se asegure que el espacio cuente con ventilación adecuada, sea operado por personal capacitado y que los asistentes estén en condiciones físicas que les permitan soportar el calor intenso.

