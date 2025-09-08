Diablos Rojos vs Charros de Jalisco: Dónde ver en vivo los juegos por la Serie del Rey 2025

La gran final de la Liga Mexicana de Béisbol 2025 enfrenta a dos equipos con trayectorias muy contrastantes. Los Diablos Rojos del México, que llegan como los campeones defensores y máximos ganadores en la historia del circuito; por el otro, los Charros de Jalisco, vuelven a una Serie del Rey tras más de medio siglo de ausencia.

Tras imponerse 4-1 a los Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato del Norte, los Charros aseguraron su pase a la gran final. Por su parte, los Diablos Rojos alcanzaron la final tras vencer 12-6 a los Piratas de Campeche en el Juego 6 de la Serie de Campeonato del Sur.

¿Dónde ver en vivo los juegos por la Serie del Rey 2025?

El enfrentamiento entre los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México marcará el inicio del fin de la temporada del Centenario de la LMB, este próximo miércoles 10 de septiembre —en punto de las 19:00 horas— en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

AO

