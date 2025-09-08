La Selección Mexicana tendrá una nueva prueba este martes 9 de septiembre ante Corea del Sur, en el segundo compromiso de la fecha FIFA de septiembre. El encuentro se disputará en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, y comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Este duelo llega luego de un gris empate sin goles entre México y Japón en el Oakland Coliseum de California. A pesar de reunir a más de 40 mil aficionados, el partido resultó decepcionante para muchos espectadores por la escasa generación de peligro de ambos equipos. El equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre enfrentó a un rival intenso y disciplinado, que exigió al Tricolor desde una dinámica poco habitual en su calendario tradicional de Concacaf.

Por su parte, Corea del Sur llega con un impulso anímico importante tras vencer 2-0 a Estados Unidos en la Red Bull Arena de Nueva Jersey. El conjunto asiático, liderado por Heung-min Son, se impuso con autoridad con dos goles en la primera mitad, dejando en evidencia las carencias del equipo norteamericano, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.

El duelo ante los surcoreanos será una nueva oportunidad para que México ajuste detalles rumbo al próximo Mundial. Además, representa un reto interesante ante un rival que atraviesa un gran momento futbolístico.

El partido se podrá seguir en vivo a través de televisión abierta, restringida y plataformas de streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Corea del Sur

Fecha y hora: Martes 9 de septiembre, 19:00 horas

Martes 9 de septiembre, 19:00 horas Sede: Geodis Park, Nashville, Tennessee, Estados Unidos

Geodis Park, Nashville, Tennessee, Estados Unidos Transmisión (canales): TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Gratis

---

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Tren embiste a autobús de pasajeros en Atlacomulco; reportan muertos

OF