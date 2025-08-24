Viral: Joven engaña a su novio y lo vende como esclavo cuando estaban de vacaciones

Una adolescente de 17 años fue arrestada en China tras ser acusada de haber entregado a su pareja sentimental a una red delictiva que opera en la frontera entre Tailandia y Myanmar.

La historia se remonta a inicios de 2024, cuando Huang, un joven de 19 años originario de Zhanjiang, conoció a Xiao, de 17, en una sala de billar en Guangzhou. La muchacha se presentó como hija de empresarios con negocios en Myanmar y cultivó una imagen de riqueza y prestigio. Con accesorios de imitación de marcas reconocidas y un discurso convincente, logró ganarse la confianza del joven, quien creyó en la sinceridad de la relación.

En febrero de 2025, Xiao propuso un viaje privado a Bangkok. No obstante, cuando se acercaban a la frontera con Myanmar, la joven entregó a Huang a un grupo armado a cambio de 100 mil yuanes (más de 260 mil pesos mexicanos).

Meses de cautiverio

El muchacho pasó alrededor de cuatro meses en cautiverio, donde fue forzado a trabajar en esquemas de fraude en línea. Durante ese tiempo soportó extensas jornadas laborales, desnutrición y maltratos físicos. Para junio, cuando fue liberado, había perdido alrededor de 10 kilos y presentaba posibles lesiones auditivas permanentes.

Su familia consiguió su liberación tras negociar el pago de un rescate. Desde entonces, Huang vive con secuelas emocionales y psicológicas.

Uno de los supervisores del lugar donde permaneció retenido le habría dicho: “Lo compraste por 100 mil yuanes”, confirmando así que fue su propia pareja quien lo entregó a los delincuentes.

Tras regresar de Tailandia, Xiao fue capturada en China y ahora enfrenta cargos por trata de personas y fraude.

El caso ha generado un amplio debate en torno a las llamadas “estafas románticas”, donde se aprovecha la confianza y los vínculos emocionales para cometer delitos graves como el tráfico de personas.

BB