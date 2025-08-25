Aquellos que disfrutan del cine de terror y thrillers ya pueden ver la película Haz que regrese en su sala de cine preferida.

Se trata de la nueva cinta de los directores Danny y Michael Philippou, conocidos por la aplaudida cinta Háblame.

Haz que regrese. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La trama sigue a dos hermanos, quienes tras el fallecimiento de su padre, son adoptados por una mujer que vive en el bosque y cuyas actitudes les generan sospechas.

Pronto, los hermanos se ven involucrados en un ritual oculto y aterrador en la aislada casa de su nueva madre, destinado a devolverle la vida a la hija de su madre adoptiva.

Haz que regrese

(Bring her back)

De Danny y Michael Philippou.

Con Sora Wong, Sally Hawkins, Billy Barratt, Johan Wren Phillips, Mischa Heywood, Stephen Phillips.

Australia, 2025.

XM