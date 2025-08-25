Lunes, 25 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Haz que regrese”

Los aficionados a los thrillers tienen en la cartelera de cine la película Haz que regrese

Por: Xochitl Martínez

"Haz que regrese" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Aquellos que disfrutan del cine de terror y thrillers ya pueden ver la película Haz que regrese en su sala de cine preferida.

Se trata de la nueva cinta de los directores Danny y Michael Philippou, conocidos por la aplaudida cinta Háblame.

Haz que regrese. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La trama sigue a dos hermanos, quienes tras el fallecimiento de su padre, son adoptados por una mujer que vive en el bosque y cuyas actitudes les generan sospechas.

Haz que regrese. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Rosario: Herencia Maldita”

Pronto, los hermanos se ven involucrados en un ritual oculto y aterrador en la aislada casa de su nueva madre, destinado a devolverle la vida a la hija de su madre adoptiva.

Haz que regrese

(Bring her back)

De Danny y Michael Philippou.

Con Sora Wong, Sally Hawkins, Billy Barratt, Johan Wren Phillips, Mischa Heywood, Stephen Phillips.

Australia, 2025.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones