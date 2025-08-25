El partido de cierre de la jornada 6 de la Liga MX fue caótico. En el Estadio Jalisco, América derrotó al Atlas en una noche en la que hubo lluvia, goles, volteretas, polémicas arbitrales y muchas emociones. Lo que ha dejado este encuentro, además de tres puntos para que las Águilas se coloquen en la parte alta de la tabla, ha sido un sinfín de memes que inundaron las redes sociales desde el día de ayer. A continuación te mostramos los más destacados.

Todo comenzó con una tormenta eléctrica que pospuso el inicio del juego al menos por una hora. Al salir a la cancha, América tomó el balón y coordinó sus ataques. Cuando parecía que el gol inicial estaba por caer, Gaddi Aguirre se barrió en el área y el balón golpeó en su brazo. Pese a la posición, el árbitro sentenció con la pena máxima y la polémica creo el primer meme.

No obstante, al final del primer tiempo, los zorros lograron el empate tras una gran anotación de Gustavo del Prete.

Al inicio del segundo tiempo, Atlas logró la primera voltereta con un tanto de González a pase de Lozano. Unos minutos después Durdevic enloqueció al Jalisco con una gran anotación que al final no subió al marcador por un offside marcado por el VAR.

El América se volcó al ataque. Fidalgo colgó un balón en el ángulo para el 2-2 y Aldo Rocha dejó al Atlas con diez. Entonces, el escenario estaba puesto para que Allan Saint-Maximin fuera el héroe de otra vuelta en el marcador.

Por último, Dávila anotó el rebote de un penal y puso cartones finales de goleada.

Estos son los mejores memes que dejó el Atlas vs América

Con que asi se siente penales inexistentes, tarjetas perdonadas. fueras de lugares dudosos. pic.twitter.com/Ho9LpIqxJQ— TODOS SOMOS ATLAS (@TodosSomosAtlas) August 25, 2025

Gustavo Del Prete cuando no lo dirige un profesor de educación física: pic.twitter.com/IdhFafPt7U— A lo Atlas (@aloatlas) August 25, 2025

Los que fuimos al Atlas vs América: https://t.co/9AhoqggqIs pic.twitter.com/L9wZNhf265— Enrique Ortega ✮ (@kike_ortega_) August 25, 2025

Los que vimos el América vs Atlas



pic.twitter.com/T15mpOE0Um— ��������. (@BlueCFM_) August 25, 2025

Yo viendo



Yo viendo que los cambios de América son Allan Saint-Maximin, la 'Pantera' Zuñiga y Víctor Dávila mientras el Atlas mete al Tibio Cóccaro y al Charal Orrantia en silla de ruedas. pic.twitter.com/FaqQo9UHd5— A lo Atlas (@aloatlas) August 25, 2025

Mi gato Ortiz hoy en el América vs Atlas pic.twitter.com/geRqcygURF— Tio Wilo ������ (@tixwilx1916) August 25, 2025

Segundo partido consecutivo donde le anulan un gol a Djuka.



Liga peligrosamente preparada. pic.twitter.com/wmpdy05DfZ— Información Real de Atlas (@InfoRealDeAtlas) August 25, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

