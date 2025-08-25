Lunes, 25 de Agosto 2025

Última semana para el registro de Pensión Bienestar; TODO lo que debes saber

Esta es la última semana para registrarse para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años

Por: SUN .

también continúa el registro para la Pensión de Adultos Mayores que concluirá a fin de mes. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Gobierno de México cuenta con programas para el beneficio de sectores específicos de la población a través de las Pensiones del Bienestar y esta última semana de agosto vence el plazo para el registro de algunas de ellas. Aquí la información: 

Esta es la última semana para registrarse para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años, uno de los proyectos insignia del Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La pensión tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de mujeres adultas mayores.

El registro del 25 al 30 de agosto se llevará a cabo a partir de este lunes conforme a la letra del primer apellido.

En caso de no poder asistir alguno de los días correspondientes, todas letras pueden acudir el sábado 30 de agosto, siendo este el último día para registrarse.

Cabe destacar que también continúa el registro para la Pensión de Adultos Mayores que concluirá a fin de mes.

¿Cuáles son los requisitos para registrarme en la Pensión Mujeres Bienestar?

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (legible)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
  • Formato Bienestar

