Viral: hombre golpea a su novia cuando ella rechazó su propuesta de matrimonio

Un acto de violencia contra una mujer fue registrado en pleno centro de Tumbes, Perú, luego de que una propuesta de matrimonio terminara en agresión. Un hombre fue captado por cámaras de seguridad golpeando a su pareja tras recibir una negativa a su petición matrimonial en un restaurante. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino y lo detuvo poco después.

El hecho se produjo en el restaurante “Pancho’s”, ubicado en la zona céntrica de la ciudad. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al sujeto, identificado como Caleb Mendoza, arrodillado frente a su pareja con un anillo en mano. Sin embargo, tras un breve intercambio verbal, la mujer rechazó la propuesta.

La respuesta de Mendoza fue inmediata y violenta. En el video se ve cómo se pone de pie, toma del cabello a la mujer y la tira al suelo, donde continúa golpeándola con patadas. La agresión se desarrolla ante la presencia de otros comensales, quienes no tardan en reaccionar para detenerlo.

Clientes y trabajadores del establecimiento intervinieron rápidamente, logrando contener al agresor y proteger a la víctima mientras daban aviso a las autoridades. Minutos después, agentes de la PNP llegaron al lugar, arrestaron a Mendoza y lo trasladaron a la comisaría para las diligencias iniciales.

El proceso legal y medidas adoptadas

El Ministerio Público de Tumbes asumió la investigación del caso. La Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar inició las actuaciones correspondientes, recogiendo testimonios de los testigos, el relato de la víctima y las imágenes captadas por las cámaras del restaurante, consideradas prueba clave en el expediente.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que se ha solicitado prisión preventiva por nueve meses para Caleb Mendoza, sustentando la solicitud en la gravedad del hecho y en la necesidad de garantizar que el procesado comparezca durante el juicio.

El Poder Judicial programó una audiencia para evaluar el pedido fiscal. Hasta entonces, el acusado permanece bajo custodia policial.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que su equipo del Centro Emergencia Mujer (CEM) en Tumbes ya se encuentra brindando acompañamiento integral a la víctima. El apoyo incluye atención psicológica, asesoramiento jurídico y asistencia social.

BB