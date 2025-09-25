La activista Cristina Marmolejo denunció a través de sus redes sociales el presunto abandono y maltrato a una osezna en el zoológico La Pastora, en Nuevo León.

En el video publicado, se muestra al ejemplar de oso negro rodeado de moscas y en condiciones críticas, lo que generó indignación entre los usuarios.

En su mensaje, la activista señaló directamente a las autoridades administrativas y veterinarias del recinto, en donde, afirmó, desde hace años tiene a sus animales "en inhumano estado de abandono":

"En Nuevo León seguimos viendo cómo los animales son víctimas de abandono y el maltrato. Pero ese abandono y maltrato ocurre desde hace años en La Pastora, un lugar que tiene a sus animales en inhumano abandono, especialmente a nuestros amados osos".

Asimismo, Marmolejo hizo un llamado al gobernador Samuel García para que permitan el rescate de los animales, y que las autoridades tomen acciones para castigar a los responsables.

La osa se encuentra en el zoológico La Pastora sufre sarna y desnutrición.



Zoológico responde a acusaciones de abandono

Ante la polémica por el video de una osa visiblemente decaída en sus instalaciones, el zoológico La Pastora emitió un comunicado en el que explica que el ejemplar ha recibido atención veterinaria, alimentación especializada, medicamentos y demás cuidados pertinentes desde hace dos años, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) les solicitó cuidar al animal.

De acuerdo con el mensaje, la osa rescatada llegó al recinto con enfermedades graves e irreversibles: infección bacteriana, problemas renales, hepáticos y en las patas.

"Cada día trabajamos para darle la mejor calidad de vida posible dentro de su condición irreversible" , se lee en el documento.

Mientras Cristina Marmolejo tachó de falsa esta información y reiteró su exigencia a las autoridades para que castiguen la presunta crueldad animal, se informó que este jueves personal de la Profepa y veterinarios especialistas reevaluarán el estado de la osa, con el objetivo de tomar la mejor decisión para su bienestar.

