Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 26 de septiembre prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se comunicó, el clima presenta un 11% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 28 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

