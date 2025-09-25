En su cuenta oficial de Instagram, Tom Holland compartió imágenes de su primer día en el set de Spider-Man: Brand New Day, además de anunciar que la película llegará a la pantalla grande en julio de 2026. No obstante, la producción se encuentra momentáneamente suspendida tras un percance sufrido por el actor.

El pasado fin de semana, se dio a conocer que el intérprete británico, pareja de Zendaya, tuvo un accidente que le ocasionó una conmoción cerebral. Aunque en un principio no se revelaron muchos detalles, trascendió que fue trasladado de inmediato al hospital. Más tarde, una fuente cercana aseguró que la pausa en la filmación se trata únicamente de una medida de precaución.

¿Qué ocurrió en el set?

De acuerdo con declaraciones recogidas por The Sun, un testigo explicó:

“Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas”.

El actor, que se habría lesionado durante un “bounce”, se encuentra recuperándose y tomándose el tiempo necesario antes de regresar al trabajo. Pese a que la pausa implica pérdidas millonarias, el equipo de producción no quiere apresurar su regreso. Una persona allegada señaló:

“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”.

Grabaciones y localizaciones

Las filmaciones arrancaron en Glasgow, ciudad que fue ambientada como Nueva York para la historia, y posteriormente se trasladaron a los Pinewood Studios en Londres. En el set, se ha visto tanto al doble de acción de Holland realizando acrobacias como al propio actor portando el característico traje del superhéroe.

Se espera que el protagonista pueda reanudar sus actividades en octubre, en Londres, acompañado de su prometida y compañera de reparto, Zendaya. Ambos fueron vistos recientemente en el 3rd Annual Brothers Trust Posh Pub Quiz, un evento benéfico organizado por los hermanos del actor.

Impacto económico en la producción

Cada día sin actividad en el rodaje representa un gasto significativo. Según una fuente citada por Daily Mail, el costo ronda 1.5 millones de libras esterlinas diarios, es decir, aproximadamente 34 millones de pesos mexicanos.

“Es un dolor de cabeza para cualquier producción tener que detener la filmación. Con una película de este tamaño los costos son enormes y la presión para retomar las grabaciones es alta”, apuntó.

Hasta ahora, ni la productora ni Holland han confirmado si la fecha de estreno se mantendrá sin modificaciones.

Con información de SUN

BB