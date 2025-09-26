Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 26 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 26 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 45% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Martes 30 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 1 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

