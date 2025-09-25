Con el objetivo de mostrar a un ser con rasgos andróginos, desconcertante y enigmático, que desafíe las expectativas y deje una impresión inquietante en el espectador; podría ser que en la próxima producción de Harry Potter de HBO Max, el villano por excelencia podría convertirse en mujer, o en un ser andrógino.

Aunque las grabaciones ya comenzaron, aún hay muchas incógnitas sobre el elenco, especialmente en lo que respecta a Lord Voldemort, el antagonista más temido de la saga. Lo llamativo es que, de acuerdo con filtraciones, en las audiciones se están considerando tanto hombres como mujeres para encarnar al personaje.

“Para la serie de ‘Harry Potter’ están haciendo audiciones tanto hombres como mujeres, así que es posible que veamos una Voldemort femenina en la serie”, se dio a conocer recientemente.

ESPECIAL

Reacciones encontradas entre los fans

La sola posibilidad de que el villano cambie de género ha generado un alud de opiniones en redes sociales. Una parte de los seguidores considera que sería un giro innecesario que podría alterar la esencia del personaje. En Instagram, algunos usuarios llegaron a afirmar que “la serie moriría antes de empezar” si el papel se asigna a una mujer.

Otros críticos lo califican como una “renovación progresista forzada” y han pedido que J.K. Rowling se involucre para garantizar la coherencia con los libros originales. Sin embargo, también hay quienes ven con interés esta opción, pues creen que podría ofrecer un ángulo distinto y refrescante, recordando que la historia de Harry Potter siempre se ha caracterizado por giros inesperados que sorprenden al público.

Lord Voldemort

ESPECIAL

En la obra de J.K. Rowling, Lord Voldemort (nacido como Tom Marvolo Riddle) es presentado como el mago oscuro más temido de todos los tiempos, marcado por su búsqueda obsesiva de la inmortalidad y su desprecio absoluto hacia los “muggles”.

A lo largo de la narración, pasa de ser un joven talentoso y ambicioso a convertirse en una figura casi monstruosa, de piel blanquecina, facciones serpentinas y ojos rojos, símbolos de su deshumanización progresiva.

En el cine, Ralph Fiennes dio vida magistralmente al personaje en varias entregas entre 2005 y 2011. No obstante, otros actores participaron en distintas etapas de su historia: Richard Bremmer fue el primer Voldemort en La piedra filosofal; Christian Coulson lo interpretó en su adolescencia en La cámara secreta; mientras que Hero Fiennes-Tiffin y Frank Dillane lo encarnaron en su juventud en El misterio del príncipe.

BB