Caso Paloma Nicole: ¿Qué sucedió con el cirujano que le realizo la cirugía a la niña

Tras el fallecimiento de Paloma Nicole, de 14 años, originaria de Durango, al ser sometida a un procedimiento de cirugía plástica, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C. (AMCPER) emitió un comunicado donde informó que ha tomado medidas internas en torno al caso, responsabilizando al cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo, quien presuntamente habría incurrido en prácticas médicas fuera de los protocolos y de la lex artis aceptada en la especialidad.

Suspenden al cirujano que operó a Paloma Nicole

En el comunicado emitido por la AMCPER, compartido por el médico internista Octavio Arroyo, conocido en redes sociales como Mr. Doctor, se indicó que ha tomado medidas internas en torno al caso.

Se solicitó la suspensión temporal de Víctor Manuel Rosales Galindo como miembro de la AMCPER, con el fin de no entorpecer las investigaciones internas y externas. La asociación precisó que este proceso se llevará a cabo sin perjuicio de las indagatorias que correspondan en el marco del orden jurídico nacional.

Por otro lado, los hechos fueron turnados al Comité de Ética de la asociación para definir si existieron elementos de mala praxis en agravio de la paciente Paloma Nicole y, en su caso, imponer las sanciones estatutarias correspondientes.

¿Se cancela la cédula profesional del cirujano?

Cabe resaltar que estas sanciones internas no implican la cancelación de la cédula profesional del médico, ya que dicha facultad corresponde únicamente a las autoridades educativas y de salud del país.

La AMCPER expresó además su disposición a trabajar junto con las autoridades correspondientes en el esclarecimiento del caso y, en caso de requerirse, proporcionar peritajes colegiados que apoyen la investigación.

