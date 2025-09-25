Zoológico Guadalajara: Estos son los paquetes disponibles y qué incluyen

El Zoológico Guadalajara está de manteles largos y para celebrar su 37 aniversario lanza una promoción imperdible: del 11 al 26 de octubre de 2025, las entradas al Paquete Guadazoo tendrán un costo especial: niñas y niños de 3 a 11 años podrán ingresar por solo 1 peso, mientras que los adultos a partir de 12 años pagarán únicamente 37 pesos.

La promoción será válida exclusivamente en taquillas y no aplicará para grupos, excursiones ni podrá combinarse con otras ofertas. Con esta iniciativa, el zoológico busca agradecer la lealtad de sus visitantes e invitar a las familias a redescubrir la riqueza de su fauna y las múltiples actividades que ofrece.

Por ello, si planeas aprovechar esta promoción aquí te compartimos qué incluye el Paquete Guadazoo y los otros paquetes disponibles, por si no te quieres perder absolutamente nada del Zoológico Guadalajara.

Paquete Guadazoo

Ingreso al zoológico

Michilia: Hogar del oso negro y el lobo gris mexicano.

Las Maravillas de Kalahari: Observa a las simpáticas suricatas.

Villa Australiana: ¡con aviario interactivo! Canguros, periquitos, ninfas y más.

Herpetario: Fascinante mundo de serpientes, cocodrilos y lagartos.

Selva Tropical: Encuentra tigres, chimpancés, orangutanes y más.

Rancho Veterinario: ¡conviértete en veterinario por un día!

Amazonia: Sumérgete en el mundo de las guacamayas. Central de Investigación Animal (CIA): Aprende más sobre el mundo animal.

Monkeyland: Saluda de cerca al mono vervet, babuino, lémur de cola anillada y más.

Ruta Orangután: ¡observa a los orangutanes colgarse a más de 15 metros de altura!

Conoce a los roedores más grandes y relajados del mundo: los capibaras.

Descubre otras especies como el lobo marino, venado dama dama, bisonte y el Rinoceronte de la India ¡el más grande del mundo!

CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.

Paquete Premier

Este paquete tiene un precio de 375 pesos para adultos y 260 pesos para niños.

Entrada al Zoológico Guadalajara

Exhibición de aves en el auditorio techado

Villa Australiana, hogar de canguros y otras especies únicas

Herpetario, con reptiles sorprendentes

Selva Tropical, un recorrido lleno de vida y color

Rancho Veterinario, espacio interactivo para conocer el cuidado animal

Maravillas del Kalahari, fauna africana en su esplendor

Monkeyland, el mundo de los primates

CIA Museo Interactivo, aprendizaje y diversión para toda la familia

Michilía, experiencia educativa sobre la biodiversidad mexicana

Acuario Guadalajara, con ecosistemas marinos fascinantes

Safari Masai Mara, aventura entre jirafas, cebras y más

Tren Panorámico, recorrido con vistas espectaculares

Antártida, el Reino de los Pingüinos, hábitat único en América Latina

Paquete Diamante

Este paquete tiene un costo de 435 pesos para adultos y 335 para niños.

Entrada al Zoológico Guadalajara

Exhibición de aves en el auditorio techado

Villa Australiana, con canguros y koalas

Herpetario, un mundo de reptiles fascinantes

Selva Tropical, un recorrido lleno de color y exotismo

Rancho Veterinario, para conocer de cerca el cuidado de los animales

Maravillas del Kalahari, especies africanas en su ambiente natural

Monkeyland, hogar de divertidos primates

CIA Museo Interactivo, ciencia y aprendizaje para toda la familia

Michilía, un vistazo a la biodiversidad mexicana

SkyZoo, paseo aéreo con vista panorámica del zoológico

(los menores deben medir más de 1.10 m y estar acompañados por un adulto)

Acuario Guadalajara, con ecosistemas marinos espectaculares

Safari Masai Mara, una experiencia entre jirafas, cebras y rinocerontes

Tren Panorámico, recorrido con vistas inolvidables

Antártida, el Reino de los Pingüinos, hábitat único en su tipo en América Latina

