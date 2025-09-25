Zoológico Guadalajara: Estos son los paquetes disponibles y qué incluyen

El Zoológico Guadalajara está de manteles largos y para celebrar su 37 aniversario lanza una promoción imperdible: del 11 al 26 de octubre de 2025, las entradas al Paquete Guadazoo tendrán un costo especial: niñas y niños de 3 a 11 años podrán ingresar por solo 1 peso, mientras que los adultos a partir de 12 años pagarán únicamente 37 pesos.La promoción será válida exclusivamente en taquillas y no aplicará para grupos, excursiones ni podrá combinarse con otras ofertas. Con esta iniciativa, el zoológico busca agradecer la lealtad de sus visitantes e invitar a las familias a redescubrir la riqueza de su fauna y las múltiples actividades que ofrece. Por ello, si planeas aprovechar esta promoción aquí te compartimos qué incluye el Paquete Guadazoo y los otros paquetes disponibles, por si no te quieres perder absolutamente nada del Zoológico Guadalajara.Ingreso al zoológicoMichilia: Hogar del oso negro y el lobo gris mexicano. Las Maravillas de Kalahari: Observa a las simpáticas suricatas.Villa Australiana: ¡con aviario interactivo! Canguros, periquitos, ninfas y más. Herpetario: Fascinante mundo de serpientes, cocodrilos y lagartos. Selva Tropical: Encuentra tigres, chimpancés, orangutanes y más. Rancho Veterinario: ¡conviértete en veterinario por un día! Amazonia: Sumérgete en el mundo de las guacamayas. Central de Investigación Animal (CIA): Aprende más sobre el mundo animal. Monkeyland: Saluda de cerca al mono vervet, babuino, lémur de cola anillada y más. Ruta Orangután: ¡observa a los orangutanes colgarse a más de 15 metros de altura! Conoce a los roedores más grandes y relajados del mundo: los capibaras.Descubre otras especies como el lobo marino, venado dama dama, bisonte y el Rinoceronte de la India ¡el más grande del mundo! CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.Este paquete tiene un precio de 375 pesos para adultos y 260 pesos para niños.Entrada al Zoológico GuadalajaraExhibición de aves en el auditorio techadoVilla Australiana, hogar de canguros y otras especies únicasHerpetario, con reptiles sorprendentesSelva Tropical, un recorrido lleno de vida y colorRancho Veterinario, espacio interactivo para conocer el cuidado animalMaravillas del Kalahari, fauna africana en su esplendorMonkeyland, el mundo de los primatesCIA Museo Interactivo, aprendizaje y diversión para toda la familiaMichilía, experiencia educativa sobre la biodiversidad mexicanaAcuario Guadalajara, con ecosistemas marinos fascinantesSafari Masai Mara, aventura entre jirafas, cebras y másTren Panorámico, recorrido con vistas espectacularesAntártida, el Reino de los Pingüinos, hábitat único en América LatinaEste paquete tiene un costo de 435 pesos para adultos y 335 para niños.Entrada al Zoológico GuadalajaraExhibición de aves en el auditorio techadoVilla Australiana, con canguros y koalasHerpetario, un mundo de reptiles fascinantesSelva Tropical, un recorrido lleno de color y exotismoRancho Veterinario, para conocer de cerca el cuidado de los animalesMaravillas del Kalahari, especies africanas en su ambiente naturalMonkeyland, hogar de divertidos primatesCIA Museo Interactivo, ciencia y aprendizaje para toda la familiaMichilía, un vistazo a la biodiversidad mexicanaSkyZoo, paseo aéreo con vista panorámica del zoológico (los menores deben medir más de 1.10 m y estar acompañados por un adulto)Acuario Guadalajara, con ecosistemas marinos espectacularesSafari Masai Mara, una experiencia entre jirafas, cebras y rinocerontesTren Panorámico, recorrido con vistas inolvidablesAntártida, el Reino de los Pingüinos, hábitat único en su tipo en América LatinaNA