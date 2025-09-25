Jueves, 25 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Zoológico Guadalajara: Estos son los paquetes disponibles y qué incluyen

Los paquetes está diseñados para que familias y visitantes vivan un día inolvidable, explorando desde la biodiversidad local hasta ecosistemas de otras partes del mundo en un solo lugar

Por: El Informador

Los paquetes ofrecen una experiencia completa que combina diversión, aprendizaje y aventura. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Los paquetes ofrecen una experiencia completa que combina diversión, aprendizaje y aventura. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Zoológico Guadalajara está de manteles largos y para celebrar su 37 aniversario lanza una promoción imperdible: del 11 al 26 de octubre de 2025, las entradas al Paquete Guadazoo tendrán un costo especial: niñas y niños de 3 a 11 años podrán ingresar por solo 1 peso, mientras que los adultos a partir de 12 años pagarán únicamente 37 pesos.

La promoción será válida exclusivamente en taquillas y no aplicará para grupos, excursiones ni podrá combinarse con otras ofertas. Con esta iniciativa, el zoológico busca agradecer la lealtad de sus visitantes e invitar a las familias a redescubrir la riqueza de su fauna y las múltiples actividades que ofrece.

Te recomendamos: Zoológico Guadalajara tendrá sus entradas a 1 peso; conoce las fechas

Por ello, si planeas aprovechar esta promoción aquí te compartimos qué incluye el Paquete Guadazoo y los otros paquetes disponibles, por si no te quieres perder absolutamente nada del Zoológico Guadalajara.

Paquete Guadazoo

Ingreso al zoológico

Michilia: Hogar del oso negro y el lobo gris mexicano. 

Las Maravillas de Kalahari: Observa a las simpáticas suricatas.

Villa Australiana: ¡con aviario interactivo! Canguros, periquitos, ninfas y más. 

Herpetario: Fascinante mundo de serpientes, cocodrilos y lagartos. 

Selva Tropical: Encuentra tigres, chimpancés, orangutanes y más. 

Rancho Veterinario: ¡conviértete en veterinario por un día! 

Amazonia: Sumérgete en el mundo de las guacamayas. Central de Investigación Animal (CIA): Aprende más sobre el mundo animal. 

Monkeyland: Saluda de cerca al mono vervet, babuino, lémur de cola anillada y más. 

Ruta Orangután: ¡observa a los orangutanes colgarse a más de 15 metros de altura! 

Conoce a los roedores más grandes y relajados del mundo: los capibaras.

Descubre otras especies como el lobo marino, venado dama dama, bisonte y el Rinoceronte de la India ¡el más grande del mundo! 

CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.

Lee también: Zoológico de Guadalajara: Esto es lo que no te puede faltar en una visita

Paquete Premier 

Este paquete tiene un precio de 375 pesos para adultos y 260 pesos para niños.

Entrada al Zoológico Guadalajara

Exhibición de aves en el auditorio techado

Villa Australiana, hogar de canguros y otras especies únicas

Herpetario, con reptiles sorprendentes

Selva Tropical, un recorrido lleno de vida y color

Rancho Veterinario, espacio interactivo para conocer el cuidado animal

Maravillas del Kalahari, fauna africana en su esplendor

Monkeyland, el mundo de los primates

CIA Museo Interactivo, aprendizaje y diversión para toda la familia

Michilía, experiencia educativa sobre la biodiversidad mexicana

Acuario Guadalajara, con ecosistemas marinos fascinantes

Safari Masai Mara, aventura entre jirafas, cebras y más

Tren Panorámico, recorrido con vistas espectaculares

Antártida, el Reino de los Pingüinos, hábitat único en América Latina

Paquete Diamante 

Este paquete tiene un costo de 435 pesos para adultos y 335 para niños.

Entrada al Zoológico Guadalajara

Exhibición de aves en el auditorio techado

Villa Australiana, con canguros y koalas

Herpetario, un mundo de reptiles fascinantes

Selva Tropical, un recorrido lleno de color y exotismo

Rancho Veterinario, para conocer de cerca el cuidado de los animales

Maravillas del Kalahari, especies africanas en su ambiente natural

Monkeyland, hogar de divertidos primates

CIA Museo Interactivo, ciencia y aprendizaje para toda la familia

Michilía, un vistazo a la biodiversidad mexicana

SkyZoo, paseo aéreo con vista panorámica del zoológico
(los menores deben medir más de 1.10 m y estar acompañados por un adulto)

Acuario Guadalajara, con ecosistemas marinos espectaculares

Safari Masai Mara, una experiencia entre jirafas, cebras y rinocerontes

Tren Panorámico, recorrido con vistas inolvidables

Antártida, el Reino de los Pingüinos, hábitat único en su tipo en América Latina

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones