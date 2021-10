Viral: Captan aterrador "grito" en el Popocatépetl

Un video que monitorea el volcán Popocatépetl se hizo viral en redes sociales, y es que en él se puede escuchar un aterrador “grito” tras unos ladridos. El audiovisual fue compartido también por la cuenta Webcams de México, que constantemente comparte videos de distintas regiones del país.

El video de apenas 27 segundos se grabó el pasado 14 de octubre y generó reacciones por parte de los usuarios de Twitter. “Escuchen los últimos 10 segundos y opinen. Fue un perro o un grito el que provoca este ruido extraño”, escribió la cuenta Webcams de México.

Escuchen los últimos 10 segundos y opinen.



Fue un perro o un grito el que provoca este ruido extraño.



�� del 14 de octubre.

Vía: @chucho_lemus1.pic.twitter.com/N3c2bzdytE — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 17, 2021

Hasta el momento se desconoce qué provocó ese sonido o cuál fue su origen. No obstante, las opiniones de los usuarios no pasaron desapercibidas pues hubo algunos que empezaron a comparar el sonido con el de otros animales, como el puma. Asimismo, un usario más afirmó que no es la primera vez que este aterrador sonido se escucha cerca del Popocatépetl.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el volcán Popocatépetl —ubicado en Puebla, Morelos y el Estado de México— ha registrado 19 exhalaciones acompañada de gases volcánicos y ligeras cantidades de cenizas en las últimas 24 horas.

El semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, por lo que el Cenapred llama a la población de los estados mencionados a no acercarse al volcán y, sobre todo, al cráter.

