La Venta Nocturna de Liverpool ya está aquí, y en ella podrás encontrar los mejores artículos a precios inigualables durante todo el fin de semana. Además, los adultos mayores que presenten su tarjeta Inapam podrán acceder a un beneficio extra, y a continuación te contamos cuál es.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo público encargado de gestionar las políticas nacionales relacionadas con las personas de la tercera edad , con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Con esto en mente, el instituto creó la tarjeta Inapam, un medio mediante el cual los adultos mayores pueden solicitar descuentos exclusivos en tiendas, negocios y servicios.

Algunas de las áreas específicas donde los beneficiarios del Inapam pueden obtener descuentos incluyen: supermercados, consultorios médicos, despachos jurídicos, museos, tiendas, teatros, aerolíneas, medios de transporte y más.

Uno de los lugares que ofrece descuentos vigentes con la tarjeta Inapam es Liverpool. Durante esta temporada de la Venta Nocturna, que comenzó este viernes y terminará el próximo domingo 5 de octubre, los adultos mayores podrán disfrutar de un descuento adicional.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con la credencial Inapam 2025, los beneficiarios pueden obtener hasta un 10% de descuento en todos los restaurantes Liverpool al presentar su tarjeta antes de pagar su consumo.

A diferencia de la Venta Nocturna, esta promoción estará disponible hasta el 31 de diciembre y es exclusiva para los tarjetahabientes.

Así, podrás disfrutar no solo de ofertas en ropa, electrodomésticos y otros departamentos de la tienda, sino también en tus alimentos.

La Venta Nocturna de Liverpool estará disponible las 24 horas en su sitio web o de 11:00 a 21:00 horas en tiendas físicas.

