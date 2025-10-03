Con el inicio de la tercera Venta Nocturna del 2025, Liverpool ha presentado algunas oportunidades a sus clientes para obtener descuentos adicionales en sus compras, uno de ellos mediante la descarga de su aplicación móvil.

Las Ventas Nocturnas de Liverpool son periodos de promociones exclusivas y descuentos en todas las categorías de la tienda. De este modo, los clientes de la cadena de tiendas departamentales tienen acceso a grandes oportunidades, como renovar su guardarropa o adquirir productos tecnológicos de última generación a costos más accesibles.

Este año, la Venta Nocturna de Aniversario se lleva a cabo el primer fin de semana de octubre, del viernes 3 al domingo 5.

¿Cuál es el descuento en Liverpool al descargar la aplicación?

Para celebrar su trayectoria, Liverpool consciente a los consumidores con la Venta Nocturna, un evento que permite adquirir productos de diversos departamentos con increíbles descuentos.

Con el objetivo de ampliar su clientela, la cadena de tiendas departamentales otorga un descuento adicional del 5% a las personas que descarguen la app Liverpool Pocket en su primera compra, la cual puede realizarse durante la Venta Nocturna.

La aplicación se encuentra disponible para dispositivos Android y iOS, a través de sus tiendas oficiales: Google Play y Apple Store.

¿Qué promociones hay en la Venta Nocturna de Liverpool?

En su Nocturna, Liverpool pone rebajas en todas las categorías de la tienda, donde destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, y muebles y hogar.

Liverpool es la cadena de tiendas departamentales con mayor cobertura en México, pues cuenta con 124 almacenes comerciales distribuidos en el país.

La Nocturna de Aniversario es una de las cuatro ventas especiales que Liverpool organiza cada año, las otras son la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás y la Nocturna por Navidad.

