Venta Nocturna Liverpool: Estas botas están al 70% de descuento

La famosa cadena mexicana de tiendas departamentales, Liverpool, lleva a cabo su tercera venta nocturna de este año 2025.

También conocidos como "La Nocturna de Liverpool", estos eventos son periodos de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda.

En esta ocasión, la empresa pondrá diversas ofertas en una gran variedad de productos para celebrar el aniversario de la tienda.

La tercera venta nocturna de Liverpool en el 2025 comenzó este viernes 3 al domingo 5 octubre.

Durante este fin de semana, en todas las sucursales Liverpool del país se tendrá acceso a las ofertas y descuentos especiales.

A pesar de titularse "La Nocturna de Livepool", se puede comprar en cualquier momento del día, durante los días señalados. Es decir, desde que la tienda abre hasta su cierre en el horario habitual, que es de 11 am a 9 pm, o en cualquier momento del día y la noche si se compra desde la app Liverpool Pocket o en su página web: liverpool.com.mx.

Uno de los departamentos con grandes promociones es el de calzado, por ejemplo las botas, que ahora que entró el otoño serán las más buscadas . Aquí te compartimos unos botines que podrás encontrar al 70% de descuento.

