La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un medio a través del cual las personas de la tercera edad pueden acceder a programas, beneficios y descuentos exclusivos en áreas que favorecen su calidad de vida e integración social.

El Inapam es un organismo público mexicano cuyo principal objetivo es salvaguardar el bienestar económico, social y personal de los adultos mayores.

Por ello, el instituto expide esta credencial que puede solicitar cualquier persona mayor de 60 años, la cual permite acceder a diversos beneficios, como el uso gratuito de transporte público en la Ciudad de México.

Con esta medida, el Inapam busca garantizar el derecho a la movilidad de las personas mayores, favoreciendo su autonomía y desarrollo personal.

No obstante, cada medio de transporte establece sus propios lineamientos para hacer válido este beneficio. Por este motivo, a continuación te explicamos todo lo que debes saber para viajar gratis en la CDMX.

¿Qué transportes ofrecen servicio gratuito con la tarjeta Inapam?

Trolebús (Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX): Las personas beneficiarias que se desplacen por Eje Central o en las rutas del sur y oriente de la ciudad, al presentar su tarjeta al abordar, pueden viajar gratis.

También aplica en la Línea 10 del Trolebús Elevado, que conecta Constitución de 1917 con Santa Martha.

Metro (Sistema de Transporte Colectivo Metro): Los adultos mayores que presenten su credencial a los oficiales en los torniquetes pueden viajar sin costo en todas las líneas del Metro.

RTP (Red de Transporte de Pasajeros): Solo se debe mostrar la credencial para acceder al beneficio, válido en rutas ordinarias, exprés y corredores.

Tren Ligero: Basta con presentar la tarjeta Inapam para viajar de forma gratuita.

Cablebús: El acceso es gratuito con solo mostrar la credencial del Inapam o la tarjeta Tarifa Cero.

Metrobús: En este caso, el servicio gratuito aplica únicamente para personas mayores de 70 años. Solo es necesario presentar la tarjeta Inapam o la credencial del INE para comprobar la edad.

Los transportes de la Ciudad de México que no ofrecen gratuidad para adultos mayores son: el Corredor Periférico (COPESA), el Corredor Tlalpan-Xochimilco (COTXA), así como taxis y servicios de transporte privado.

Además del transporte, con la tarjeta Inapam puedes acceder a descuentos en supermercados, tiendas, farmacias, centros médicos, despachos jurídicos, restaurantes, museos, teatros, zapaterías, servicios básicos y más.

Para conocer la lista completa de establecimientos, comercios y lugares que forman parte de los descuentos Inapam, visita el sitio oficial: www.gob.mx/inapam.

