La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un medio a través del cual las personas de la tercera edad pueden acceder a programas, beneficios y descuentos exclusivos en áreas que favorecen su calidad de vida e integración social.El Inapam es un organismo público mexicano cuyo principal objetivo es salvaguardar el bienestar económico, social y personal de los adultos mayores.Por ello, el instituto expide esta credencial que puede solicitar cualquier persona mayor de 60 años, la cual permite acceder a diversos beneficios, como el uso gratuito de transporte público en la Ciudad de México.Con esta medida, el Inapam busca garantizar el derecho a la movilidad de las personas mayores, favoreciendo su autonomía y desarrollo personal.No obstante, cada medio de transporte establece sus propios lineamientos para hacer válido este beneficio. Por este motivo, a continuación te explicamos todo lo que debes saber para viajar gratis en la CDMX.Los transportes de la Ciudad de México que no ofrecen gratuidad para adultos mayores son: el Corredor Periférico (COPESA), el Corredor Tlalpan-Xochimilco (COTXA), así como taxis y servicios de transporte privado.Además del transporte, con la tarjeta Inapam puedes acceder a descuentos en supermercados, tiendas, farmacias, centros médicos, despachos jurídicos, restaurantes, museos, teatros, zapaterías, servicios básicos y más.Para conocer la lista completa de establecimientos, comercios y lugares que forman parte de los descuentos Inapam, visita el sitio oficial: www.gob.mx/inapam.