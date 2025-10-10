Revelan cómo será el primer iPhone plegable que planea lanzar Apple

Filtradores y analistas prevén que Apple anuncie en el 2026, posiblemente en el evento que cada año organiza en septiembre, su primer iPhone plegable.

Desde hace tiempo existen rumores sobre el supuesto dispositivo portátil que se caracterizaría por poder abrirse y cerrarse sobre sí mismo, fabricado por la compañía de la manzana, sin embargo, todo parece apuntar a que los dichos se convertirán en realidad.

Algunas de las principales fuentes que suelen anticipar el futuro de Apple, revelaron parte de las características que tendrá este novedoso smartphone.

¿Cómo será el iPhone plegable de Apple?

Uno de los grandes retos para desarrollar este dispositivo es garantizar su resistencia, por ello, se espera que Apple utilice para su construcción materiales como el titanio y el aluminio. En conjunto, estos elementos pretenden hacer menos evidente el pliegue de la pantalla, además de garantizar su durabilidad.

Asimismo, se estima que el celular cuente con un nuevo vidrio ultrafino desarrollado por Apple. Se pretende que el dispositivo sea ligero y resistente frente a golpes y caídas, además de que se busca evitar que se caliente en exceso.

Mira esto: Así puedes usar ChatGPT en WhatsApp paso a paso

Se estima que el dispositivo sea más delgado que el iPhone Air cuando esté completamente cerrado, con un grosor de 4.5 mm frente a 5.6 mm.

En cuanto a las dimensiones, el analista Jeff Pu cree que, abierto, este iPhone alcance las 7.8 pulgadas, una medida similar a la de un iPad mini. Sus medidas permitirían que el usuario no tenga problemas para usar el dispositivo tipo libro en cualquiera de sus dos modalidades.

Ante las numerosas filtraciones que predicen que Apple incursionará en el mercado de los celulares plegables, se espera que la compañía haga un anuncio oficial próximamente.

Lee también: Así puedes comenzar tu ahorro en el Banco del Bienestar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

