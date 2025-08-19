Martes, 19 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Tren Maya se descarrila en Izamal tramo Mérida-Cancún

La tarde de este martes diferentes medios de noticias y usuarios en redes reportaron el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Por el momento se desconocen las causas que habrían provocado el accidente del Tren Maya. X/@DanielCauich_

Por el momento se desconocen las causas que habrían provocado el accidente del Tren Maya. X/@DanielCauich_

Usuarios en redes sociales reportaron el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya a la altura de la estación Izamal, tramo que conecta Mérida con Cancún.

Te puede interesar: CDMX aprueba custodia compartida de mascotas en divorcios

Durante la tarde de este martes se popularizaron varios videos en la red social X, donde se muestra el vagón del Tren Maya fuera de las vías y cómo algunas de las personas abordo y agentes de Protección Civil, la Guardia Nacional y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se encuentran alrededor él .

Las autoridades locales aún no han hecho un comunicado oficial que explique de los hechos, pero se informa que ya están atendiendo la situación y brindado apoyo a los pasajeros. 

Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona herida y tampoco se ha revelado el motivo del descarrilamiento. 

También puedes leer: Ladrón arrebata celular a adulto mayor en plena iglesia | VIDEO

     

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones