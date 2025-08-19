Tren Maya se descarrila en Izamal tramo Mérida-Cancún

Usuarios en redes sociales reportaron el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya a la altura de la estación Izamal, tramo que conecta Mérida con Cancún.

Durante la tarde de este martes se popularizaron varios videos en la red social X, donde se muestra el vagón del Tren Maya fuera de las vías y cómo algunas de las personas abordo y agentes de Protección Civil, la Guardia Nacional y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se encuentran alrededor él .

Las autoridades locales aún no han hecho un comunicado oficial que explique de los hechos , pero se informa que ya están atendiendo la situación y brindado apoyo a los pasajeros.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona herida y tampoco se ha revelado el motivo del descarrilamiento.

