Este martes, la diputada federal por Jalisco del partido Morena, Mery Gómez Pozos, dio a conocer que fue la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien envió un mensaje al Estado para detallar que, antes de entregar recursos para la Línea 5 del Transporte Público, la Entidad debe de echar a andar la Línea 4 del Tren Ligero, pero también, que entreguen los resultados de un estudio técnico que lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT) sobre el impacto de beneficio a la ciudadanía.

En primer lugar, comentó la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, parte por la cual no se ha podido echar a andar la Línea 4 es porque la obra no tiene todavía el aval de Ferromex (pues recordemos que corre a la par de la línea de tren de carga) respecto de los pasos seguros que debe tener la obra, mismos que se han estado elaborando de manera apresurada.

Insistió, para que la Federación pueda entregar los recursos para la Línea 5, ya sea en este periodo o a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026, "primero hay que terminar la Línea 4 en lo que le toca ya al Estado", para lo cual, indicó, ya hay pláticas con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

"Esa es la condición para el asunto de la Línea 5, porque es importante que los jaliscienses sepan que no es un tema de que no se quiere dar la aportación federal para la Línea 5, porque lo que necesitamos son más medios de transporte público, lo entendemos, pero tiene que hacerse de manera técnica", añadió en rueda de prensa este martes.

Respecto al estudio, la diputada señaló que es de gran relevancia, puesto que no solo habrá de mostrar el beneficio en cuanto a número de personas a movilizar, sino también cuál es la mejor opción de vehículos para emprenderla.

"Es un tema técnico, no es un tema político. Entonces hay que esperar a que este estudio de la Secretaría de Infraestructura se lleve a cabo, no es una cosa que sea un pedido y que al día siguiente se imprima una hoja y salga, es una cosa seria, es para resolver un problema de movilidad. Yo le pediría al gobernador que espere los resultados de este dictamen técnico, para ver qué es lo mejor para las y para los jaliscienses. Me llevo de tarea para ver en la SICT cómo va y para cuándo lo podemos tener, porque la cosa es que la Línea 5 ya la están llevando a cabo sin este dictamen, pues entonces, ¿qué va a pasar?", cuestionó Mery Gómez Pozos.

"Entonces, aprovecho para hacer un llamado al gobernador para instalar esta mesa de diálogo, y que podamos invertir recursos de la Federación y del Estado en lo que sea mejor para la movilidad de las y de los jaliscienses" , añadió la diputada.

Por otra parte, también aprovechó para agradecer al gobernador de Jalisco el haber echado atrás el aumento a las tarifas del SIAPA, luego del punto de acuerdo presentado en la Cámara de diputados, pero insistió en la necesidad de poder hacer una limpieza interna que elimine la corrupción que ha permitido tener perfiles no aptos en el organismo, que lo han llevado a la crisis que hoy presenta y que permite que las y los ciudadanos reciban agua sucia de sus tuberías.

"Yo presenté un punto de acuerdo en la cámara de diputados, para pedirle al gobernador, exhortarlo, a que diera para atrás a este aumento del 9.6% en las tarifas del SIAPA. Supongo que me escuchó, y por eso después de que se aprobó mi punto de acuerdo, es que vemos declaraciones de él diciendo que esta decisión del comité tarifario había sido excesiva. Pero tiene que decidir también, y tiene que pronunciarse sobre el aumento que se dio en el congreso del estado. Lo que necesitamos es que haya una limpieza en el SIAPA, que haya una limpieza de la corrupción que inunda esta institución y que es una ofensa, una bofetada a la gente, sobre todo la gente del oriente de la ciudad de Guadalajara", externó Mery Gómez Pozos.

