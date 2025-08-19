Martes, 19 de Agosto 2025

Ladrón arrebata celular a adulto mayor en plena iglesia | VIDEO

En un video difundido en X, se observa el asalto a una persona de la tercera edad mientras permanecía dentro de una iglesia en Monterrey

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Un ladrón entró de forma repentina a la iglesia y asaltó a un hombre de la tercera edad que se encontraba en el lugar. X/@yadithvaldez

Un hombre de la tercera edad fue víctima de un robo dentro de la Parroquia San José de la Montaña, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El adulto mayor se encontraba en el templo, ubicado en la calle Apodaca de la colonia Topo Chico, esperando el inicio de la misa mientras sostenía su celular, cuando de manera repentina un sujeto ingresó y se lo arrebató de las manos.

En el video difundido se aprecia que el lugar estaba vacío y que el asaltante, sin mostrar prisa, caminó directamente hacia el hombre sentado en una banca para despojarlo del teléfono.

Tras el robo, el ladrón huyó rápidamente, mientras que el hombre al percatarse del suceso intentó perseguirlo sin éxito.

La periodista local Yadith Valdez fue la encargada de difundir el video y de denunciar lo ocurrido, al tiempo que pidió a la ciudadanía aportar información que ayude a identificar al responsable de este delito.

Hasta el momento no se tiene rastro del delincuente, pero el video ya ha generado indignación y múltiples comentarios en redes sociales, donde usuarios exigen justicia para el adulto mayor afectado.

     

