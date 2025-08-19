Así fue el desalojo de pasajeros tras descarrilarse el Tren Maya | VIDEO

La tarde del 19 de agosto de 2025, un convoy del Tren Maya que recorría la ruta Mérida-Cancún sufrió un descarrilamiento en la estación de Izamal, ubicada en el Tramo 3 del proyecto ferroviario. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:48 horas, mientras el tren 304 circulaba entre Calkiní, Campeche, e Izamal, Yucatán.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo algunos vagones se salieron de las vías, generando preocupación entre pasajeros y habitantes cercanos. Aunque no se ha determinado si hubo daños materiales graves, las imágenes reflejan la magnitud del suceso.

Como respuesta inmediata, la operación del Tren Maya fue suspendida temporalmente en la zona para realizar inspecciones técnicas y los pasajeros fueron evacuados de manera rápida y segura, recibiendo asistencia para continuar su viaje hacia Cancún mediante transporte alternativo.

Este hecho ha llamado la atención a nivel nacional debido a la importancia del proyecto y a las dudas sobre la seguridad del servicio. Las autoridades trabajan para determinar las causas del descarrilamiento y evitar que se repitan incidentes similares en el futuro.

