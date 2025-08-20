La línea 4 fue un capricho del ex gobernador Enrique Alfaro. Un sueño, una deuda con Tlajomulco, decía él. Es cualquier cosa menos un proyecto medido, pensado y articulado en función de los intereses de la ciudad. ¿Le dará servicio a los habitantes de esa zona? Sí, sin duda, aunque no está claro ni cuántos son ni cuánto nos costará operar una línea de tren urbano que atraviesa campos despoblados y que, según las palabras del exjefe de gabinete Hugo Luna, cuando se le preguntó por los aforos, fue pensada para el futuro, pues en el presente no tiene usuarios suficientes.

La pregunta correcta no es si hacer un tren ahí es bueno o malo (un tren de pasajeros siempre será una buena noticia), sino qué se dejó de hacer para construir una obra que tiene ya más de un año de retraso en su construcción porque comenzó a hacerse sin que estuviera terminado el proyecto ejecutivo que debe resolver la convivencia con las vías de tren de Ferrocarril del Pacífico. Pequeño detalle. Pero, ¿qué son esos detalles cuando se trata de cumplir el sueño de un magnánimo gobernante? Total, la obra la vamos a pagar usted y yo con recursos que pudieron aplicarse a otras soluciones para la ciudad en una zona que requiere mucha infraestructura, sobre todo de transporte público.

La terminación de la Línea 4 se sigue aplazando y, por lo que parece, el tren del ensueño no dará servicio sino hasta bien entrado el próximo año, literalmente para abril o para mayo, pues además de hacer las obras que demanda la convivencia con el tren de carga que va a Manzanillo y que se llevarán lo que resta del año, se requieren al menos tres meses de pruebas.

El presupuesto original de 9 mil 725 millones podría llegar a 20 mil, poco más del doble, y a nadie parece preocuparle gran cosa, como si eso fuera lo normal. Sí, es cierto, la Línea Tres también duplicó su costo y el Tren Maya lo triplicó; ¿por qué habríamos de extrañarnos de que la Línea Cuatro también? Si algo criticaron los naranjas fue la falta de transparencia del PRI y Morena, y están haciendo exactamente lo mismo.

Aceptando sin conceder que este tipo de obras tiene muchos imponderables (sobre todo cuando se hacen sin proyecto ejecutivo), lo mínimo que esperaríamos del gobierno actual es una buena explicación de qué pasó y quiénes son los responsables del mal cálculo de una obra bien pensada en lo técnico y mal planeada en su relación con el entorno.