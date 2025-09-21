Claudia Sheinbaum: “La presidenta no se rinde”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, pese a quienes apuestan al fracaso del movimiento de transformación, ella “no se rinde”. Durante su primer año de Gobierno, la mandataria se dijo “muy contenta y muy satisfecha” por los avances alcanzados, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer en el país.

“Quiero decirles que me siento muy contenta, muy satisfecha de este año de gobierno. Falta mucho por hacer en nuestro país, pero sepan que su Presidenta no se rinde, que vamos a estar juntas y juntos siempre en esta gran lucha”, aseguró la Jefa del Ejecutivo. Añadió que, aunque hay quienes buscan que el movimiento fracase, este “jamás va a fracasar porque está en el corazón del pueblo de México”.

En Campeche, acompañada por el gobernador Javier May (Morena), Sheinbaum recordó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento de transformación, a quien calificó como “el mejor presidente que ha tenido México”. La Mandataria enfatizó la continuidad de los programas de Bienestar, que han beneficiado a millones de personas. “Todos los programas de Bienestar, el próximo año vamos a llegar a un billón de pesos para repartirlo de manera directa a la gente a través del Banco de Bienestar”, detalló. Destacó que, bajo la Cuarta Transformación, 13.5 millones de personas han salido de la pobreza.

Durante su gira por Campeche, la presidenta abordó también los temas de aranceles y seguridad con Estados Unidos. Señaló que, a pesar de la nueva política arancelaria y las críticas sobre inseguridad en México, se han alcanzado buenos acuerdos sin confrontaciones, recordando la frase histórica de Vicente Guerrero: “La patria es primero”.

“Puede haber complicaciones, vicisitudes, como las que tuvimos este año. Todos los países enfrentan retos, pero México debe ser un país amistoso con todo el mundo, respetado y libre. Claro, a veces es importante decir lo que pensamos, pero siempre con principios claros. El pueblo de México lleva en el corazón la frase de Vicente Guerrero, y eso guía nuestro actuar”, concluyó Sheinbaum, reafirmando su compromiso de liderazgo, defensa de la soberanía nacional y continuidad del movimiento de transformación en todo el país.

