Un comando asesinó a 7 personas y lesionó a otra más la noche de este sábado en la comunidad Las Jícamas, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

De acuerdo con denuncias y reportes de autoridades, los sicarios dispararon contra las víctimas que platicaban afuera de una tienda de abarrotes, ubicada en la calle 16 de Septiembre, alrededor de las 20:00 horas.

Los cuerpos de las siete víctimas fatales quedaron tirados en la calle, mientras que la persona lesionada ingresó a un hospital con medidas de seguridad policial; paramédicos diagnosticaron su estado de salud en código rojo por la gravedad.

Se colocaron cordones para restringir el paso a la escena del crimen y colaboraron con peritos y agentes de investigación criminal que llegaron a procesar la escena, recoger indicios y proceder al traslado de los cuerpos de las personas fallecidas, varias de ellas jóvenes, y que hasta ahora están en calidad de no identificadas.

Te puede interesar: Ciclón tropical podría formarse en el Pacífico en las próximas horas

Los agresores son buscados en un operativo coordinado de elementos de seguridad locales y de la federación. Esta semana, Valle de Santiago ha padecido una ola de violencia con balaceras y quema de varios vehículos, y el multihomicidio de este día.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV