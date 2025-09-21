Este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones para originar chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Además, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical reforzará la probabilidad de lluvias en Baja California. Así mismo, un canal de baja presión sobre el noreste y oriente de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, y en el norte del país; además de lluvias puntuales muy fuertes en Puebla.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, aunado a la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, interactuarán con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Otro canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con una vaguada en altura, ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche; además de lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 21 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur), Oaxaca (este y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Campeche (oeste y suroeste).

Guerrero (sur), Oaxaca (este y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Campeche (oeste y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla.

Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

