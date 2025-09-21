Este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones para originar chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.Además, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical reforzará la probabilidad de lluvias en Baja California. Así mismo, un canal de baja presión sobre el noreste y oriente de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, y en el norte del país; además de lluvias puntuales muy fuertes en Puebla.Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, aunado a la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, interactuarán con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.Otro canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con una vaguada en altura, ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche; además de lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo.Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.*Con información de SUN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV