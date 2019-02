Trabajadoras piden a Gutiérrez Müller mediar por estancias infantiles

Arropadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), agentes educativos de estancias infantiles pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador rectificar en el recorte de recursos para el funcionamiento de esos centros, y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller interceder en favor de las mujeres trabajadoras que dependen de esos sitios para trabajar, mantener a su familia y desarrollarse.

"Hacemos un llamado a la señora Gutiérrez Müller, que como mujer y madre sabe la necesidad de tener un lugar seguro para dejar a su hijo mientras se desarrolla" para que se rectifique en la cancelación de los recursos para las estancias, pidió Antonia Ramírez Segovia.

En la sede del PRD, las trabajadoras de estancias Elizabeth Ancoa Pérez, Marisol Rodríguez Centeno y Georgina Zaldívar Chávez indicaron que con la decisión del gobierno federal se les discriminó no sólo como madres, sino como operadoras de estancias infantiles, mientras que "se protege a los centros de desarrollo infantil, Cendis, que maneja el PT".

La DNE y legisladores del PRD se solidarizan y llevarán a la @Mx_Diputados la voz de las agentes educativas de las estancias infantiles, que tras el anuncio del gobierno federal de reducir el presupuesto, serán cerradas y se verán afectados miles de niños menores de 4 años. pic.twitter.com/LJeeNXsK5z — PRD (@PRDMexico) 11 de febrero de 2019

Rechazaron que todas las estancias infantiles sean un mecanismo para hacer mal uso de los recursos, y demandaron que se investiguen y sancionen los casos pero no se cancele ese programa y sus recursos, pues se afecta a más de 300 mil infantes.

En conferencia de prensa en la sede del PRD, la diputada Mónica Bautista, propuso una estancia cuna universal para menores de 3 años, horarios laborales especiales -de dos o tres horas menos- para madres de familia, una subsecretaría de previsión social de la Secretaría del Trabajo para la mujer que es jefa de familia.

Ancoa Pérez expuso que las estancias infantiles se han convertido en un pilar de la educación inicial de los niños, pues hay madres trabajadoras que no pueden pagar educación preescolar.

Las estancias "no sólo son estancias de cuidado son de enseñanza para niños de 3 y 4 años, son centros de inclusión para niños con necesidades especiales. A los niños se les evalúa en aspectos emocional, afectivo, social y cognitivo, no pueden decir que son estancias improvisadas, por eso desaparecer esos recursos podría poner en riesgo la educación inicial".

Pidió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional "que se manifieste porque hay documentos que certifican que recibimos capacitación cada dos meses".

Marisol Rodríguez Centeno, agente educativo, destacó que anualmente se les pide cumplir con requerimientos de protección civil, que certifiquen seguridad estructural, dictamen de seguridad ante fugas de gas o problemas eléctricos, además de que las agentes cuentan con certificación ante contingencias médicas y primeros auxilios. Rechazamos que se nos señale como personas que no estamos preparadas".

Georgina Zaldívar Chávez explicó que a los menores se les da desayuno caliente, colación y comida caliente, además de atención especializada, "no queremos que están los niños arrimados con sus abuelitos" pues hay algunos que no pueden ni valerse por sí mismos, otros que aún son productivos no pueden dedicarse a cuidar nietos.

LS