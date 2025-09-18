Mark Carney llega a México; se reunirá con Sheinbaum

La mañana de este jueves, el primer ministro de Canadá Mark Carney llegó a México. Aterrizó en un avión del gobierno canadiense en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Se espera que las 13:00 horas la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabece la ceremonia oficial de bienvenida al primer ministro en el Patio de Honor de Palacio Nacional, para posteriormente reunirse y dialogar diversos temas, entre ellos de la relación bilateral, el T-MEC e inversiones económicas.

A las 17:00 horas se tiene programado que Sheinbaum brinde una conferencia de prensa conjunta con Mark Carney en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Apellidos que cobran mañana viernes 19 de septiembre

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV

