Hernán Bermúdez Requena fue entregado a México, procedente de Paraguay. En medio de la polémica, el senador Adán Augusto López Hernández respondió a cuestionamientos sobre el presunto líder del grupo criminal “La Barredora” . Fue él quien lo designó como su secretario de Seguridad Publica en Tabasco.

Aseguró que no tiene nexos con dicha organización criminal y reiteró su disposición a declarar ante el Ministerio Público , incluso sin que sea requerido por las autoridades.

"Creo que lo más importante es que se esclarezca la verdad. Quien tenga responsabilidades seguramente tendrá que pagarlas", dijo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena en el Senado insistió en que nunca tuvo conocimiento de las actividades criminales en las que estaba involucrado su subalterno .

—¿No tiene nada que temer usted? —se le cuestionó.

—No, de ninguna manera, yo incluso, pues revisen nada más en los tiempos y no hay. Yo nunca tuve, lo sostengo, yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso del actuar que ahora señalan a Bermúdez .

—¿Como secretario de Gobernación después tampoco sabía de su actividad delincuencial?

—Nunca recibí como gobernador o como secretario de Gobernación un reporte , un informe.

—¿Y si Bermúdez canta, senador?", —se le insistió.

—Pues sabe cantar, ¿no? , —respondió el legislador.

—¿No ha sido llamado a declarar todavía?

—No, y cuantas veces me soliciten comparecer, lo haré .

—¿De motu proprio lo haría?

—Sí, claro, total disposición.

—¿Se presentaría a declarar con fuero o sin fuero?

No te pierdas: El SMN advierte de lluvias intensas en estas zonas del país

—En cualquiera de las figuras.

—¿Niega cualquier vínculo con el grupo de "La Barredora"?

—Sí, totalmente . Primero: en el espacio de tiempo en que se dan estos comunicados, pues yo ya no estaba de gobernador.

Por otra parte, Adán Augusto López desmintió la versión de que otorgó una concesión aduanera a Saúl Vera, señalado por estar presuntamente involucrado en actividades de huachicol fiscal, aunque no negó su amistad con el empresario tabasqueño, de quien fue su notario.

"Yo no niego a mis amigos (…) Primero, yo ni siquiera otorgo concesiones de servicio aduanero cuando fui secretario de Gobernación, no es de mi responsabilidad. Saúl Vera es mi amigo, es mi paisano, mi conocido, pero pues él tendrá sus negocios, ¿verdad? Si tiene alguna responsabilidad tendrá que comparecer ante la autoridad", recalcó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA