Pipa de gas en Iztapalapa se impactó dos veces: Fiscalía

A una semana de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, —que hasta ahora ha dejado 20 personas fallecidas— la fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján, dio a conocer la trayectoria de la unidad involucrada en la tragedia.

Luján detalló que la pipa provenía de Tuxpan, Veracruz, donde fue cargada, y se dirigía a una gasera en Tláhuac, en la Ciudad de México. Además, explicó que al circular por la carretera federal México-Texcoco, el conductor, identificado como Fernando Soto Munguía —quien falleció antier,16 de septiembre—, tomó una salida para incorporarse a la México-Puebla.

En este punto, al entrar en una curva, el chofer perdió el control de la pipa y se impactó en un muro de contención; tras un cambio de dirección, hubo un segundo golpe , indicó la fiscal. Posteriormente, el contenedor de la pipa presentó un golpe en su parte frontal izquierda —que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros—, desde donde se fugó el gas.

Luján informó que el diámetro de expansión del gas fue de 180 metros, y se sabe que en esa área se generó la chispa que detonó el incendio.

