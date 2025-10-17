Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Guerrero registró actividad sísmica antes de las 08:00 horas de este viernes 17 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

En las primeras horas de este viernes, a las 06:43 horas, también se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.0 en Coalcoman, Michoacán.

Temblores registrados este viernes 17 de octubre de 2025

La mañana de este viernes 17 de octubre se presentó actividad sísmica en Guerrero; a continuación presentamos más detalles de este movimiento telúrico registrado por el SSN.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.6 06:35:23 71 km al sur de San Marcos 12 km 4.3 06:44:32 82 km al sur de San Marcos 16.3 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

El día de ayer también se presentó actividad sísmica en Guerrero, pero a 27 km al sur de la localidad de Petatlán. La magnitud del siniestro fue de a penas 3.4 .

