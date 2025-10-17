Viernes, 17 de Octubre 2025

CURP biométrica: ¿Qué beneficios tiene contar con este documento?

Desde este 16 de octubre comenzó oficialmente la expedición de la CURP biométrica

Por: El Informador

Además de integrar el tradicional código alfanumérico de 18 dígitos que ya conocemos, incluirá la información biométrica. ESPECIAL / CANVA

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (RENAPO), comenzaron a expedir ya oficialmente la CURP biométrica en todas las entidades federativas desde este 16 de octubre.

Esta es una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que, además de integrar el tradicional código alfanumérico de 18 dígitos que ya conocemos, incluirá la información biométrica de una persona como:

  • Huellas dactilares
  • Escaneó del iris (de ambos ojos)
  • Fotografía
  • Firma electrónica

Beneficios de contar con la CURP biométrica

Gracias a los datos biométricos, se elimina la posibilidad de duplicar identidades, se simplifican trámites gubernamentales y se mejora la atención en servicios públicos. Además, será aceptada como documento único de identidad en todo el país.

*Con información de SUN.

