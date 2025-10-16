SAT: ¿Qué pasa con el paro de trabajadores hoy 16 de octubre?

El pasado martes, 14 de octubre, Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaron un paro nacional, en el que participaron algunos estados, como:

Chihuahua, Chihuahua

Celaya, Guanajuato

Guadalajara Sur y Zapopan, Jalisco

Ciudad de México, sedes Oriente y Sur

Ante este movimiento organizado por los trabajadores, el SAT ha abordado el tema en sus cuentas oficiales de X, dando respuesta de como se pronuncian ante este paro nacional.

¿Qué pasó con el paro nacional del SAT hoy, 16 de octubre?

El día de hoy, 16 de octubre, en su cuenta oficial de X, el SAT emitió un comunicado en el que da a conocer cuál fue su respuesta respecto a la manifestación de los trabajadores de este organismo los días 15 y 16 de octubre.

En el comunicado, informaron que 161 oficinas continúan su servicio con normalidad y que solo la oficina de Ciudad Juárez, Chihuahua, permaneció cerrada hasta el final de la jornada.

Por otro lado, explicó que se dará seguimiento a las peticiones laborales que fueron expuestas por los trabajadores en algunas sedes del SAT.

Asimismo, el organismo reiteró su compromiso con las y los trabajadores, en un marco de respeto y responsabilidad, a fin de seguir construyendo una mejor institución, aseguró.

¿Por qué hubo paro nacional en el SAT?

Desde el martes 14 de octubre, empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan un paro a nivel nacional para exigir mejores condiciones laborales. Es importante señalar que solicitan que se les aplique el aumento del 12% a su salario, correspondiente al incremento del salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025.

