Ayer por la noche, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que desde este viernes, quedarán inactivas sus cuentas institucionales y que, por ende, terminará la atención a las y los usuarios por estos medios.

Este anuncio sucede tras la conformación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el nuevo organismo regulador que sustituirá al IFT.

" Durante más de una década el Instituto trabajó con firmeza, independencia y compromiso para impulsar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia, la conectividad y la protección de las audiencias y usuarios ", se lee en el comunicado.

Javier Juárez Mojica, el hasta ayer comisionado del IFT —desde octubre de 2016— , a través del mensaje en redes sociales deseó el mayor de los éxitos a las autoridades que próximamente asumirán la responsabilidad de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de garantizar la competencia económica en México.

" Nos despedimos con orgullo por lo construido y con un profundo agradecimiento a la sociedad por la confianza depositada en este órgano regulador ", dijo.

¿Por qué se extingue el IFT?

Recientemente, el Senado ratificó a los integrantes del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que sustituirá y atraerá las funciones del IFT, entre los que se encuentran:

Ledénika Mackensie Méndez González

María de las Mercedes Olivares Tresgallo

Adán Salazar Garibay

Tania Villa Trápala

Norma Solano Rodríguez

