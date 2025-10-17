Viernes, 17 de Octubre 2025

¿Por qué se extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones?

El Instituto anunció el cierre de sus cuentas de redes sociales posterior a que el Gobierno de México dio a conocer que se extinguiría el organismo 

Por: Fabián Flores

Javier Juárez Mojica, se desarrolló como el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones desde octubre de 2016. X / @IFT_MX

Ayer por la noche, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que desde este viernes, quedarán inactivas sus cuentas institucionales y que, por ende, terminará la atención a las y los usuarios por estos medios. 

Este anuncio sucede tras la conformación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el nuevo organismo regulador que sustituirá al IFT. 

 Comunicado emitido por el IFT. Hasta este día seguirá disponible en sus cuentas oficiales. X / @IFT_MX
"Durante más de una década el Instituto trabajó con firmeza, independencia y compromiso para impulsar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia, la conectividad y la protección de las audiencias y usuarios", se lee en el comunicado.

Javier Juárez Mojica, el hasta ayer comisionado del IFT —desde octubre de 2016—, a través del mensaje en redes sociales deseó el mayor de los éxitos a las autoridades que próximamente asumirán la responsabilidad de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de garantizar la competencia económica en México.

"Nos despedimos con orgullo por lo construido y con un profundo agradecimiento a la sociedad por la confianza depositada en este órgano regulador", dijo.

¿Por qué se extingue el IFT?

Recientemente, el Senado ratificó a los integrantes del pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que sustituirá y atraerá las funciones del IFT, entre los que se encuentran:

  • Ledénika Mackensie Méndez González
  • María de las Mercedes Olivares Tresgallo
  • Adán Salazar Garibay
  • Tania Villa Trápala 
  • Norma Solano Rodríguez

Con información de SUN.

