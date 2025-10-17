Luego del ataque contra el abogado David Cohen Sacal, perpetrado el 13 de octubre en Ciudad Judicial de la Ciudad de México, fue detenido por un elemento de la Policía de Investigación Héctor "N", un joven de 18 años de edad por presuntamente participar en el asesinato de Cohen.

El segundo detenido fue Donovan "N", ubicado en Iztapalapa en posesión de drogas y un arma de fuego. A este sospechoso se le aseguraron 11 bolsas de marihuana, 4 dosis de crystal, un arma de fuego, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, 4 teléfonos celulares y varias prendas de ropa, aseguró la SSC.

El joven de 20 años de edad fue localizado el miércoles en la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la SSC, la ubicación del segundo sospechoso se logró a través de la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Comando y Control (C2) Centro, así como de negocios y casas aledañas al lugar donde se atacó a Cohen Sacal.

La Policía de la Ciudad de México aseguró que el lunes 13 de octubre, Donovan escapó de Ciudad Judicial rumbo al oriente de la capital.

Por lo anterior, se montaron patrullajes de vigilancia al oriente de la ciudad, mediante los cuales se ubicó y detuvo al presunto implicado.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV