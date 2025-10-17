Pocas horas antes de que la Cámara de Diputados iniciara el debate sobre el dictamen que busca incrementar la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas saborizadas, la industria refresquera mexicana anunció una serie de medidas destinadas a reducir el contenido de azúcar en sus productos.

Durante una conferencia realizada en San Lázaro, convocada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el presidente de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), Andrés Massieu Fernández, reconoció el impacto del consumo de azúcar en la salud y aseguró que el sector está comprometido con ser parte de la solución.

“Somos conscientes de los retos que enfrenta el país en materia de sobrepeso y obesidad, problemas que tienen un origen multifactorial”, afirmó el representante del organismo, quien adelantó que el sector continuará innovando y reformulando sus productos con el propósito de ofrecer opciones más saludables.

Massieu Fernández explicó que se lanzarán nuevas presentaciones y tamaños, además de ampliar el portafolio de bebidas bajas o sin calorías. También se reforzarán los compromisos de autorregulación en materia publicitaria, con el fin de proteger a la población infantil y promover un consumo informado. Cada empresa asociada, puntualizó, determinará la forma de implementar estas acciones.

Por su parte, Patricio Caso Prado, director senior de Asuntos Gubernamentales de Coca-Cola México, señaló que la industria de alimentos y bebidas debe asumir un papel activo en la transformación hacia hábitos de consumo más equilibrados. En ese sentido, informó que Coca-Cola FEMSA, Arca Continental y Jugos del Valle-Santa Clara se comprometieron a reducir en 30% las calorías de sus bebidas, proceso que se realizará de manera gradual, comenzando por las presentaciones de mayor tamaño.

El objetivo, añadió, es que en un plazo máximo de un año, el 70% del volumen comercializado en México cumpla con esta meta. Para lograrlo, se implementarán estrategias comerciales que incentiven el consumo de productos bajos en calorías y se priorizará la promoción de versiones sin azúcar.

Asimismo, Caso Prado indicó que se fortalecerán las políticas de marketing responsable, eliminando de la publicidad la presencia de niños y menores de 16 años, y dirigiendo los mensajes hacia productos familiares o de consumo grupal.

En colaboración con la Secretaría de Salud, la industria establecerá una mesa de trabajo para desarrollar un proyecto piloto que fomente el consumo de bebidas reducidas en calorías. Dentro de estas acciones, Coca-Cola Zero tendrá una presencia destacada en la próxima Copa Mundial de Futbol, y su imagen será renovada con el fin de hacerla más atractiva para el público, según adelantó el directivo.

