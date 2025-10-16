Cazzu le responde a Nodal en pleno concierto en la CDMX (VIDEO)

Cazzu no se quedó callada; durante el segundo concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México como parte de su gira "Latinaje"; la argentina lanzó una indirecta muy directa a su ex y padre de su hija Inti, Christian Nodal, quien horas antes aseguró a través de un comunicado difundido por sus abogados, que da millones de pesos para la crianza de la menor.

La trapera argentina, quien previo a sus shows en México pidió al público parar con el "hate" en redes sociales, leyó un mensaje en el que habló de la labor de las madres solteras, y aunque no dio nombres, el mensaje parece ser directo a Christian Nodal.

"No recibo ayuda, recibo ataques. Antes yo pensaba que la paz se podía conseguir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba", expresó ante el alarido del público".

Cazzu enaltece la labor de las madres

Antes de que iniciara la canción "Inti", inspirada en su hija, Cazzu remarcó el valor de las madres.

"Cuando una es madre el amor de un hombre importa un carajo", dijo, y consideró injusto darle lugar a algo oscuro en un momento tan bello como el que estaba viviendo con el público, pero enfatizó que era necesario que supieran que "esta lucha es de todas".

"Para ser combativas hay que tener mucho corazón", finalizó.

A su llegada a México, la argentina afirmó que logró que Inti viajara a México con ella gracias a un permiso unilateral que fue otorgado por el juez, y reconoció que si hubiera acuerdo con la otra parte (Christian Nodal), las cosas serían más fáciles.

En esa ocasión aseguró una vez más, que nunca evitará que Nodal conviva con Inti, y que aunque el cantante había mostrado interés en reencontrarse con su hija en estos días que están en México, habría que ver si esa petición en verdad se hacía realidad.

El video de la declaración de Cazzu

Cazzu dedica la canción Inti a las madres que ha tenido que criar solas a sus hijos.

Esta noche transmitió un mensaje de fuerza ante los ataques en su contra. ❤️�� #cazzuenmexico #Cazzu #Latinaje pic.twitter.com/2KsODUdYml— Montserrat Peralta (@montseperbet19) October 16, 2025

MV

