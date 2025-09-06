Tarjeta Bienestar: ¿Se puede cobrar el dinero en cajas de supermercado?

Las personas que reciben el pago de la Pensión del Bienestar para adultos mayores tienen a su disposición diferentes opciones para retirar de la tarjeta su dinero de manera práctica y segura. Si bien esto puede realizarse directamente en las sucursales del Banco del Bienestar, también existe la posibilidad de hacerlo en cajeros automáticos o incluso en cajas de supermercados, lo que representa una alternativa rápida y cercana para muchos beneficiarios.

Una de las dudas más frecuentes entre los adultos mayores es si es posible retirar el dinero en establecimientos distintos al banco. La respuesta es sí. Quienes reciben la Pensión Bienestar pueden acudir a cajeros de otras instituciones bancarias, aunque en este caso deberán cubrir una comisión que varía dependiendo del banco que utilicen.

Sin embargo, una de las opciones más convenientes es realizar el retiro directamente en las cajas de los supermercados participantes. Este método no genera cobro de comisión y solo requiere cumplir con algunos pasos sencillos: al momento de pagar cualquier producto, el beneficiario debe presentar la tarjeta donde recibe el apoyo y señalar la cantidad que desea retirar al momento de pagar algún producto. De esta manera, recibe el efectivo junto con su compra sin necesidad de trasladarse hasta una sucursal bancaria.

Cobrar el dinero de la Pensión Bienestar en supermercados puede significar un gran ahorro de tiempo y esfuerzo, especialmente para quienes no tienen un banco cercano a su domicilio o prefieren evitar largas filas. Además, es una opción segura al integrarse dentro de la rutina de compra habitual.

La Pensión Bienestar es un apoyo económico universal que se entrega de manera bimestral a todas las personas adultas mayores de 65 años en México. De acuerdo con información oficial, el objetivo del programa es contribuir al bienestar y protección social de este sector de la población, ayudando a mejorar sus condiciones de vida mediante una pensión no contributiva.

A partir de 2025 también se incorporó un beneficio adicional para las mujeres de 63 años, conocido como Pensión Mujeres Bienestar. Este programa entrega 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias, con la finalidad de ofrecer un respaldo económico antes de cumplir los 65 años y complementar sus ingresos familiares.

En resumen, los beneficiarios de la Pensión Bienestar cuentan con varias formas de retirar su dinero. Ya sea en el Banco del Bienestar, en cajeros automáticos de otras instituciones o directamente en supermercados, lo importante es conocer las ventajas y posibles comisiones de cada opción para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

