Tarjeta Bienestar: Cuánto dinero y qué mes depositarán los programas el próximo pago

Septiembre comenzó con la entrega de la Pensión Bienestar para adultos mayores.

Además, el Gobierno de México incluyó en este periodo los pagos correspondientes a otros programas de apoyo, como la Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión Mujeres Bienestar.

Requisitos para registrarse en los Programas del Bienestar 2025:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y fijo)

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud (exclusivo para la Pensión para Personas con Discapacidad)

Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.

¿Cuánto pagarán los programas del Bienestar en el próximo depósito?

Para este 2025, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta noviembre, el mes del próximo pago, son:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

3 mil pesos bimestrales Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

6 mil 200 pesos bimestrales Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

