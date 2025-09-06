Cambios que pueden entrar en vigor de la LFT antes de que termine 2025

Tras el arranque del periodo ordinario en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado tienen en la mira siete modificaciones importantes a la Ley Federal del Trabajo que podrían aprobarse antes de finalizar 2025.

Una de las propuestas más relevantes es la reducción de la jornada laboral, que ha cobrado fuerza tanto en la agenda gubernamental como en la legislativa. Claudia Sheinbaum ha reiterado su respaldo a esta reforma, la cual establecería un máximo de 40 horas de trabajo a la semana.

También avanza una iniciativa que busca garantizar que trabajadores del sector servicios —como restaurantes, bares y hoteles— reciban al menos el salario mínimo. Otro cambio propuesto es otorgar cinco días de permiso con sueldo a empleados que atraviesen el fallecimiento de un familiar directo.

En temas de salud, se discute permitir hasta dos ausencias remuneradas por año para que los empleados se realicen chequeos médicos preventivos. En la equidad laboral, se promueve una reforma que facultaría a la Secretaría del Trabajo para realizar inspecciones que verifiquen si existe o no igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Por otro lado, se pretende fomentar el primer empleo mediante el diseño de programas enfocados en jóvenes y sectores vulnerables, con apoyo del Servicio Nacional de Empleo. Finalmente, se busca ampliar la protección legal a más profesionales del arte, incluyendo a guionistas, bailarines, pintores y otros creadores, garantizando condiciones laborales dignas y justas remuneraciones por sus obras o interpretaciones.

Los 7 posibles cambios en la LFT antes de 2025

Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Derecho al salario mínimo y regulación de propinas en el sector servicios.

Cinco días de permiso con goce de sueldo por fallecimiento de familiares cercanos.

Permisos remunerados para realizar exámenes médicos preventivos (hasta dos al año).

Inspecciones obligatorias para verificar igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Programas para promover el primer empleo entre jóvenes y grupos vulnerables.

Protección laboral para más artistas, incluyendo guionistas, bailarines y pintores.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

