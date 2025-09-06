Bienestar en Hogares de Corazón: Así puedes ser casa de acogida para un menor en CDMX

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX) presentó oficialmente la convocatoria 2025 del programa “Bienestar en Hogares de Corazón”, una estrategia orientada a ofrecer a niñas, niños y adolescentes un entorno seguro y afectivo mientras se resuelve su situación legal.

Esta iniciativa contempla un apoyo económico mensual de 4 mil pesos por menor a familias capitalinas que se ofrezcan a brindar acogida temporal. El periodo de resguardo puede durar entre uno y seis meses, con opción de extensión en casos especiales.

¿Quiénes pueden inscribirse en Bienestar en Hogares de Corazón?

La convocatoria estará abierta del 4 de abril al 30 de septiembre de 2025 y está dirigida a personas residentes en la Ciudad de México dispuestas a recibir en su hogar a menores que hayan sido víctimas de violencia, delitos o que enfrenten algún riesgo que comprometa su bienestar físico, emocional o incluso su vida.

El objetivo principal es sacar a estos menores de ambientes institucionales —como albergues, hospitales o agencias del Ministerio Público— para que puedan vivir en un espacio más humano y familiar mientras se determina su situación jurídica.

Requisitos para las familias interesadas

Ser mayores de 25 años.

No estar en trámites de adopción ni planear iniciarlos durante el acogimiento.

Contar con un entorno familiar adecuado, evaluado por especialistas en áreas legal, psicológica y socioeconómica.

Presentar el consentimiento por escrito de todos los miembros del hogar.

Además, se deberá entregar una carpeta documental con: solicitud de ingreso, carta de motivos, identificaciones, comprobantes de domicilio e ingresos, certificados médicos, fotografías, constancias legales, cartas de recomendación, y más. El proceso incluye varias etapas entre las que se incluye:

Registro en línea.

Asistencia a una sesión informativa.

Revisión de documentos.

Evaluación social y psicológica.

Capacitación obligatoria.

Solo tras completar todos estos pasos se emitirá un Certificado de Idoneidad, documento necesario para acoger a un menor bajo este programa.

La asignación de los menores se realiza con base en un diagnóstico detallado, asegurando la mejor compatibilidad posible entre el perfil del menor y la familia receptora. A lo largo del proceso, el DIF CDMX proporciona acompañamiento técnico y seguimiento profesional.

El organismo enfatiza que esta acción es pública y no puede utilizarse con fines políticos, electorales o comerciales. En caso de irregularidades, las familias tienen derecho a presentar quejas ante el Órgano Interno de Control del DIF.

AO

