El Gobierno de México, mediante la Secretaría del Bienestar, entrega apoyos a los sectores más vulnerables de la población. El monto varía según cada programa, ya que existen diferentes tipos de ayuda para distintos grupos, y también depende del número de integrantes que pueden beneficiarse dentro de una misma familia.

Entre estos programas se encuentra la Pensión Bienestar para adultos mayores, con el cual los beneficiarios reciben un apoyo económico depositado en una tarjeta bancaria. En septiembre de 2025, mes en el que también se entrega el pago correspondiente a octubre (los depósitos se realizan de forma bimestral), los inscritos reciben un monto de 6 mil 200 pesos.

¿Cuándo es el siguiente depósito en la tarjeta Bienestar tras el pago de septiembre?

Es importante que las personas beneficiarias cobren el dinero una vez que haya sido depositado, conforme a la fecha indicada en el calendario oficial. El retiro puede hacerse en sucursales del Banco del Bienestar, en cajeros automáticos de otras instituciones bancarias, o al realizar una compra en caja en tiendas de autoservicio.

El pasado 1 de septiembre se publicó el calendario de pagos correspondiente al quinto bimestre del año, el cual suele organizarse según la fecha y la letra inicial del primer apellido. El siguiente depósito, a menos que se haga algún cambio, se realizará en noviembre y abarcará el bimestre noviembre-diciembre.

¿A quiénes beneficia la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar es un apoyo universal dirigido a todos los adultos mayores de 65 años en México (es para hombres y mujeres, sin importar su condición social). Su propósito es contribuir al bienestar de este sector mediante la entrega de una pensión no contributiva que mejora sus condiciones de vida y facilita el acceso a la protección social.

Además, a partir de este año, las mujeres de 60 a 64 años pueden registrarse en el programa Pensión Mujeres Bienestar. Este apoyo consiste en un depósito bimestral de 3 mil pesos.

