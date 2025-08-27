En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió en defensa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien en los últimos días se ha dirigido el ojo público por una casa que tiene en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

Al ser cuestionada sobre el tema en Palacio Nacional, la Gobernante mexicana restó importancia al asunto, señalando que los dichos de Terry Cole, director de la DEA, quien puso al mismo nivel a Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada con Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, deberían tener más protagonismo en los medios de comunicación.

"¿Qué les parece más importante, la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que el (director) de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?" , respondió la Presidenta.

"Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón", agregó.

Por su parte, Fernández Noroña descalificó a los medios de comunicación y los acusó de jugar el papel de opositores por exhibir que tiene una casa en Tepoztlán.

Aseguró que el inmueble no se trata de una mansión, sino de una vivienda de nivel medio que está pagando desde hace un año con sus ingresos en el Senado y redes sociales.

“Que investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana, el patrimonio que yo tengo lo he construido, lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada absolutamente nadie y mucho menos un grupo criminal, o sea, le exijo a la oposición y le exijo a los medios de comunicación, seriedad; presenten las pruebas de lo que están diciendo o retráctense de sus campañas de calumnias en contra de nuestro movimiento”, sentenció.

