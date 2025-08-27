Esta mañana, durante "La Mañanera del Pueblo", la Presidenta Sheinbaum reveló que México está en su derecho de solicitar los recursos incautados a Ismael "El Mayo" Zambada, con el objetivo de que sean devueltos para "el beneficio de la gente".

"Si hubiera una incautación de recursos (...), habría que pedir también que este recurso fuera devuelto a México para el beneficio de la gente", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Este martes trascendió que un juez de Estados Unidos ordenó que Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas, pague una multa de 15 mil millones de dólares, después de que se declarara culpable de narcotráfico.

Al respecto, Sheinbaum precisó que si hubiera una incautación de "recursos pasivos" por parte del Gobierno estadounidense a El Mayo se pediría la devolución "por los daños causados a la población de México, y que fuera repartido para la gente más pobre".

Al respecto recordó que existe un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), organismo que precisamente hace poco subastó un inmueble vinculado a un miembro de una organización criminal. Los 15 mil millones de dólares que tendrá que pagar El Mayo son parte del cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, puntualizó el secretario de Seguridad de Mexico, Omar García Harfuch, quien descartó que esto tenga que ver con las investigaciones que lleva a cabo la Justicia mexicana.

Zambada, quien enfrenta diecisiete cargos, reconoció haber liderado una organización criminal -el cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024.

También admitió haber conspirado según los supuestos de la llamada Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

El exlíder del cártel de Sinaloa fue detenido en julio del pasado año tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

