El peso mexicano amanece esta mañana entre terribles mareos tras el sofocamiento del dólar, luego de que se diera a conocer la publicación de un sorpresivo déficit en la balanza comercial de México y en medio de un nuevo impulso para la divisa estadounidense.

A las primeras horas de este día —07:08 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 18.78 pesos por dólar, lo que representa una estrepitosa caída del 0.64% respecto al cierre del martes.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.6843 pesos por dólar.

Otras divisas

En realidad, y para la mala suerte de las dieciséis principales monedas seguidas por Bloomberg, en todas hay un considerable retroceso. Tan solo el peso mexicano ocupa el segundo lugar en pérdidas, solo por detrás del rand sudafricano, que cae 0.67 por ciento.

De acuerdo con analistas de Monex, la balanza comercial mexicana registró un déficit de 17 millones de dólares en julio, revirtiendo el superávit de 514 millones observado en junio. ¿El responsable? La tremenda debilidad mercantil en los sectores automotriz y petrolero.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 27 de AGOSTO de 2025

Banco Se vende Se compra Banco Azteca 17.80 19.09 BBVA 17.81 18.94 Banorte 17.45 19.00 Banamex 18.13 19.16

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

