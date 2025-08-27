Con el objetivo de generar conexiones y fomentar la colaboración en el mundo del diseño y la arquitectura, el evento fue impulsado por CIIND (Centro Internacional de Innovación y Diseño), VP Interiorismo, Atmósfera y la propia galería-museo de Yuri Zatarain, quienes diseñaron esta plataforma para que los creativos compartieran experiencias, ideas y tendencias.

Sofía Basave. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Michelle De La Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de agosto 2025

“El objetivo fue crear un momento de conexión entre creativos del mundo del diseño”, expresaron los organizadores. La dinámica permitió que los asistentes encontraran un espacio para conocerse, dialogar y establecer alianzas culturales.

En palabras de los anfitriones, “las necesidades del gremio son la unión y el encuentro con la industria creativa de nuestra ciudad”, por lo que encuentros como este se convierten en un motor que impulsa nuevas colaboraciones y proyecta el talento local.

Bill Damer y Ricardo Elías. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Almendra Morquecho. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de agosto 2025

Respecto a la relación entre el arte, la arquitectura y el interiorismo, destacaron: “El arte es la necesidad y el diseño es la expresión. La plataforma es el espacio para que las ideas se comuniquen”.

Creative Living se proyecta como un evento anual, con sede rotativa en diferentes despachos de diseño e interiorismo de la ciudad. La primera edición dejó como resultado un ambiente de inspiración y colaboración: “Los participantes encontraron la pauta para empezar a trabajar juntos creando puentes de aprendizaje y comercialización”, señalaron.

Cristy Ojeda. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carlos Lassala. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29de agosto 2025

En una sola frase, los organizadores resumieron el espíritu del encuentro: “Creative Living es un espacio donde se presentan las ideas creativas de cada uno de los despachos participantes.”

Evento: Networking para arquitectos e interioristas. Fecha: Jueves 14 de agosto. Lugar: Galería Yuri Zatarain. Cita: 18:00 horas.

Lupita Morquecho. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Yazmin Romo y Karina Castro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

CP