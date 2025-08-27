Con el objetivo de generar conexiones y fomentar la colaboración en el mundo del diseño y la arquitectura, el evento fue impulsado por CIIND (Centro Internacional de Innovación y Diseño), VP Interiorismo, Atmósfera y la propia galería-museo de Yuri Zatarain, quienes diseñaron esta plataforma para que los creativos compartieran experiencias, ideas y tendencias.“El objetivo fue crear un momento de conexión entre creativos del mundo del diseño”, expresaron los organizadores. La dinámica permitió que los asistentes encontraran un espacio para conocerse, dialogar y establecer alianzas culturales.En palabras de los anfitriones, “las necesidades del gremio son la unión y el encuentro con la industria creativa de nuestra ciudad”, por lo que encuentros como este se convierten en un motor que impulsa nuevas colaboraciones y proyecta el talento local.Respecto a la relación entre el arte, la arquitectura y el interiorismo, destacaron: “El arte es la necesidad y el diseño es la expresión. La plataforma es el espacio para que las ideas se comuniquen”.Creative Living se proyecta como un evento anual, con sede rotativa en diferentes despachos de diseño e interiorismo de la ciudad. La primera edición dejó como resultado un ambiente de inspiración y colaboración: “Los participantes encontraron la pauta para empezar a trabajar juntos creando puentes de aprendizaje y comercialización”, señalaron.En una sola frase, los organizadores resumieron el espíritu del encuentro: “Creative Living es un espacio donde se presentan las ideas creativas de cada uno de los despachos participantes.”CP