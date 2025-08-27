Tras las declaraciones de Ismael "El Mayo" Zambada sobre que pagó sobornos a policías, militares y políticos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que cualquier investigación es "buena" para conocer los nombres de quienes sobornó el exlíder del Cártel de Sinaloa.

"Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno, cualquier acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad. Entonces, cualquier investigación es buena", comentó al ser cuestionada respecto a las declaraciones de "El Mayo".

En ese sentido, Sheinbaum dijo que son importantes las declaraciones de la DEA, al comparar a Genaro García Luna con el líder criminal, "puso al mismo nivel, García Luna, 'El Mayo', 'El Chapo', y a ver qué dicen los adversarios de eso, no han dicho nada, ¿no?".

Sheinbaum añadió: "Pero por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen, ningún miembro del servicio público".

"¿Cree que sería saludable que se investigaran los nombres de relacionados en ambos países?", le preguntó la prensa a Sheinbaum.

"Sí, que siempre se investigue", comentó la Mandataria.

MV